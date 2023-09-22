أمن

أوكرانيا تتبنّى هجوماً على مطارٍ عسكريٍ روسي في القرم

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان الجيش الأوكراني شبه جزيرة القرم روسيا

أربيل (كوردستان 24)- في أحدث هجومٍ على المنطقة الواقعة على البحر الأسود، أكد الجيش الأوكراني استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم التي تعهدت كييف باستعادتها.

وقال الجهاز الإعلامي في الجيش عبر تلغرام: "ليلة 21 أيلول/سبتمبر، شنّت قوات الدفاع الأوكرانية هجوماً مشتركاً على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الخاضعة موقتاً للاحتلال".

وأورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني "أس بي يو"، الذي شاركت قواته في الهجوم أن 12 طائرة حربية ومنظومة دفاع صاروخي من طراز "بانتسير" كانت في المطار لحظة الهجوم.

وكشف المصدر أن المطار يضم أيضاً مركزاً لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة، التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا.

مشيراً إلى أن الضربات "ألحقت أضراراً جسيمة بمعدات المحتلين"، وفق ما نقلته وكالة  فرانس برس.

وأضاف أن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيّرة "تفوقت على الدفاعات الجوية الروسية" واستخدمت أيضاً صواريخ "نبتون".

 

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