سقوط مروحية للجيش العراقي بسبب خللٍ فني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن سقوط إحدى مروحيات الجيش خلال إجراءها تدريباتٍ في قاعدة الكوت الجوية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، "أثناء طلعة جوية تدريبية نفذتها طائرات الهليكوبتر نوع بيل (جت رنجر) المخصصة للتدريب، سقطت إحداها نتيجة خلل فني، ما أدى إلى إصابة طاقم الطائرة بجروح خفيفة".

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه "تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة".

وتتكرّر حوادث تحطم بعض الطائرات العسكرية التابعة للجيش العراقي، بسبب خلل فني، وسط مطالباتٍ بضرورة إصلاح الأعطال المتراكمة.