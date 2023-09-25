ملا بختيار يعلن غيابه عن مؤتمر الاتحاد الوطني الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ملا بختيار، عدم حضوره مؤتمر الاتحاد الوطني، مُحمّلاً المكتب السياسي وبافل طالباني سبب غيابه وعددٍ من قيادات الاتحاد.

وحول أعضاء المؤتمر، أكّد ملا بختيار في مقطعِ مصوّر، أن الذين قرروا عدم الحضور "رفضوا بيع كرامتهم السياسية، لأن ما يحدث ليست بانتخابات، بل تعيين، لذلك لم يسمحوا بحضور الأشخاص المخلصين والمجتهدين في الاتحاد الوطني".

إلى ذلك، أشار ملا بختيار إلى "وجود خلافٍ كبير حول عقد المؤتمر، ولا يوجد اتفاق على عقده بالشكل الذي يحقق أهدافه".

مؤكّداً أن لديهم خلافات مع بافل طالباني "حول سلطة المجلس الأعلى للمصالح السياسية للاتحاد الوطني وأعداد أعضاءه".

وقال: يحاولون زيادة أعداد المجلس من 25 عضواً إلى 31، دون أخذ رأينا.

وأضاف: سابقاً كان الاتحاد الوطني يستعدُّ جيداً لعقد مؤتمراته، وذلك بجمع الانتقادات والتعليقات ومناقشتها في المؤتمر، لكن بالوقت الحالي، حتى قيادة الاتحاد الوطني لم تلتزم بالنظام الداخلي الذي صُوِّت عليه في المؤتمر الرابع.

وانتقد ملا بختيار السياسة الحالية للاتحاد الوطني، معتبراً إياها بـ "السياسة غير المبررة التي أهملت مناضليه".

لافتاً إلى أن الانتخابات السابقة "كشفت وأظهرت أن أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني انخفضت بشكلٍ ملحوظ".

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، قرر عقد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في الـ 27 سبتمبر أيلول 2023 بمحافظة السليمانية.