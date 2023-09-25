واشنطن تعلن القبض على قياديٍ من داعش شمالي سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، إن قواتها اعتقلت قيادياً في تنظيم داعش، بعد تنفيذ غارة جوية بمروحية في شمالي سوريا، يوم السبت.

وأضافت في بيان: "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة".

وتابعت: "تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة"، مؤكّدةً أن العملية لم تتسبب بسقوط أي قتلى أو جرحى من المدنيين.

واعتبر المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تروي جارلوك، أن إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم داعش، مثل الفدعاني، "يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".