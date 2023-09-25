أمن

واشنطن تعلن القبض على قياديٍ من داعش شمالي سوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
قوات أميركية في سوريا (أرشيفية)
قوات أميركية في سوريا (أرشيفية)
سوریا واشنطن القوات الأميركية أبو هليل الفدعاني

أربيل (كوردستان 24)- قالت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، إن قواتها اعتقلت قيادياً في تنظيم داعش، بعد تنفيذ غارة جوية بمروحية في شمالي سوريا، يوم السبت.

وأضافت في بيان: "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة".

وتابعت: "تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة"، مؤكّدةً أن العملية لم تتسبب بسقوط أي قتلى أو جرحى من المدنيين.

واعتبر المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تروي جارلوك، أن إلقاء  القبض على مسؤولين في تنظيم داعش، مثل الفدعاني، "يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف