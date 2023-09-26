سیاسة

الرئيس بارزاني يهنّئ المسلمين بمناسبة المولد النبوي

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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان المولد النبوي

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع كوردستان والعراق وجميع أنحاء العالم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس بارزاني في برقية التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة مولد النبي الأعظم المصطفى محمد عليه أفضل الصلوات والسلام، أهنئ جميع المسلمين وأتباع الدين الحنيف في العالم والعراق وكوردستان.

نسأل الله الرحمن الرحيم أن تفتح لنا هذه المناسبة الشريفة باب الخير والبركة لشعب كوردستان والمنطقة، وأن يسود السلام والاستقرار في العالم والمنطقة، وأن يعمّ العفو والوئام بين الإنسانية جمعاء.

 

والسلام علیكم ورحمة‌ الله وبركاته‌

مسعود بارزاني

26 أيلول 2023

 

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