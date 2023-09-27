مسرور بارزاني: نجدد استعدادنا لتقديم كل المساعدة الممكنة في هذه الحادثة المأساوية

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس حكومة كوردستان وزارة الصحة في حكومة كوردستان والجهات المعنية بالتحرك الفوري الى موقع الحادث لتقديم المساعدة بأسرع وقت، مجدداً استعداد حكومة كوردستان في تقديم كل المساعدة الممكنة في حادثة الحريق المأساوي داخل قاعة للاحتفالات في الحمدانية.

وفيما يلي نص بيان رئيس حكومة كوردستان:

نتابع باهتمام بالغ وبحزن عميق، حادث الحريق المأساوي داخل قاعة للاحتفالات في قضاء الحمدانية (بغديدا)، مما تسبب في وفاة وإصابة مئات الأشخاص.

نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر الضحايا، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمد أحباءهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وبعد وقوع المأساة، وجهنا وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان بالتحرك الفوري إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة بأسرع وقت.

ونجدد استعدادنا لتقديم كل المساعدة الممكنة في هذه الحادثة المأساوية.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان