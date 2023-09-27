وزير صحة كوردستان يعلن وفاة اثنين من جرحى فاجعة الحمدانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، وفاة اثنين من جرحى فاجعة الحمدانية والذين أُرسِلوا لمستشفيات أربيل ودهوك لتلقّي العلاج.

وقال برزنجي في مؤتمرٍ صحفي، إن إحدى الحالتين هي لطفلٍ في الرابعة من العمر توفي في أربيل، وامرأة ثلاثينية في دهوك.

وبشأن الإصابات، أكّد وزير صحة الإقليم أن 60 % من المصابين بالحروق هم ضمن الدرجة الثانية والثالثة وحالتهم حرجة، ويحتاج الكثير منهم إلى العناية المركّزة.

وقال: يتلقّى حتى الآن 47 جريحاً العلاج في أربيل و20 آخرين في دهوك، ولا تزال الحالات الحرجة إلى مستشفيات إقليم كوردستان.

وأكّد وزير الصحة في إقليم كوردستان، أنهم قدّموا كافة المساعدات والعلاج اللازم لضحايا فاجعة الحمدانية، وذلك بتوجيهٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال إن فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك تحرّكت على الفور وسلّمت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، بينما نُقِلت الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.

واندلع حريقٌ ضخم في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، بقاعة الهيثم للحفلات في قضاء الحمدانية بالموصل، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى.

وقال مراسل كوردستان24 من مكان الحادث، إنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة، مع نقل أعداد كبيرة من الجثامين والمصابين إلى أماكن مختلفة، بعضهم نُقِل إلى إقليم كوردستان والبعض الآخر إلى مستشفى الحمدانية.

ولفت مراسل كوردستان 24، إلى احتراق جثامين عدة أشخاص ولا يمكن التعرف على هويات أصحابها، من بينهم العروس التي لا يزال مصيرها مجهولاُ حتى الآن.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله الجبوري، عن توقيف 9 أشخاص متّهمين بالضلوع في الحادثة.

وقال الجبوري في حديثٍ للصحفيين، بينهم مراسل كوردستان 24، إن التحقيقات لاتزال جارية حول حيثيات الحادثة التي تسببت بوفاة وإصابة العشرات.

وأضاف: نحن على تواصلٍ وتنسيقٍ مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لإلقاء القبض على أحد المتّهمين الهاربين.