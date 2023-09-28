إيداع مبلغ آخر من دفعات الرواتب في الحسابات المصرفية لوزارة مالية  كوردستان

أربیل (كوردستان 24) - قام البنك التجاري العراقي بإيداع 200 مليار دينار أخرى في الحساب البنكي لحكومة إقليم كوردستان.

أعلن مكتب الإعلام والمعلومات التابع لحكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس، بأن البنك التجاري العراقي قام بإيداع 200 مليار دينار أخرى في حساب حكومة الاقليم ، وفي وقت سابق، قام كل من مصرفي الرشيد والرافدين بإيداع 250 مليار دينار في الحسابات المصرفية لوزارة المالية. في 25 سبتمبر 2023، بدأت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان توزيع رواتب شهر يوليو.

وبعد زيارة وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني لبغداد والتقى بالرئاسات العراقية الثلاث والاحزاب السياسية.

وفي اجتماع بتاريخ 17/9/2023، قرر مجلس الوزراء العراقي ارسال رواتب ثلاثة أشهر ،وفي المرحلة الأولى سيتم إيداع 700 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية من خلال البنوك الثلاثة فرع رشيد ومصرف التجارة العراقي وفرع الرافدين/أربيل.