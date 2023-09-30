بعد الفدعاني.. واشنطن تعلن القبض على مسؤولٍ ثانٍ في داعش بسوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها ألقت القبض على المدعو، ممدوح إبراهيم الحاجي، الذي يوصف بأنه "شيخ" من تنظيم داعش شمالي سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها نفذت هجوماً بالهليكوبتر في شمالي سوريا في الـ 28 سبتمبر أيلول الجاري، وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ من تنظيم داعش.

وكانت القيادة كشفت الأسبوع الماضي في بيانٍ لها، إلقاء القبض خلال غارة في الــ 25 سبتمبر أيلول على أبو هليل الفدعاني وهو أحد المسؤولين عن تيسير وتنفيذ عمليات للتنظيم في سوريا.

وأكدت القيادة الأميركية أنه لم يسقط أي قتلى أو مصابين خلال العمليتين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز البريطانية.

وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تروي جارلوك، أكد في حديثٍ سابق أن إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم داعش، مثل الفدعاني، "يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".