الموت يغيّب الروائي وكاتب السيناريو السوري خالد خليفة

أربيل (كوردستان 24)- غيّب الموت، في وقتٍ متأخر من مساء السبت، الروائي وكاتب السيناريو السوري خالد خليفة عن عمر يناهز 59 عاماً.

وينحدر صاحب رواية "الموت عمل شاق" من أورم الصغرى في حلب شمالي سوريا، وترجمت رواياته لعدد من اللغات.

وفي رصيد الراحل ستّ روايات، وهي "حارس الخديعة" (1993)، "دفاتر القرباط" (2000)، "مديح الكراهية" (2006) والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربيّة.

كذلك "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" (2013) التي وصلت أيضاً إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر وحازت جائزة نجيب محفوظ لعام 2013.

"الموت عمل شاق" (2016)، و"لم يصلِّ عليهم أحد" (2019) التي أدرجت على القائمة الطويلة لجائزة البوكر، بالإضافة إلى كتاب "نسرٌ على الطاولة المجاورة".

له أيضاً عدد من المسلسلات التلفزيونيّة منها "سيرة آل الجلالي" (1999)، ظلّ امرأة (2007)، "هدوء نسبي" (2009)، "العراب - تحت الحزام" (2016).