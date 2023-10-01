ثقافة وفنون

الموت يغيّب الروائي وكاتب السيناريو السوري خالد خليفة

author_image Kurdistan24 اربیل
خالد خليفة
خالد خليفة
سوریا خالد خليفة دفاتر القرباط مديح الكراهية الموت عمل شاق جائزة البوكر حارس الخديعة

أربيل (كوردستان 24)- غيّب الموت، في وقتٍ متأخر من مساء السبت، الروائي وكاتب السيناريو السوري خالد خليفة عن عمر يناهز 59 عاماً. 

وينحدر صاحب رواية  "الموت عمل شاق" من أورم الصغرى في حلب شمالي سوريا، وترجمت رواياته لعدد من اللغات.

وفي رصيد الراحل ستّ روايات، وهي "حارس الخديعة" (1993)، "دفاتر القرباط" (2000)، "مديح الكراهية" (2006) والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربيّة.

كذلك "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" (2013) التي وصلت أيضاً إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر وحازت جائزة نجيب محفوظ لعام 2013.

"الموت عمل شاق" (2016)، و"لم يصلِّ عليهم أحد" (2019) التي أدرجت على القائمة الطويلة لجائزة البوكر، بالإضافة إلى كتاب "نسرٌ على الطاولة المجاورة".

 له أيضاً عدد من المسلسلات التلفزيونيّة منها "سيرة آل الجلالي" (1999)، ظلّ امرأة (2007)، "هدوء نسبي" (2009)، "العراب - تحت الحزام" (2016).

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف