وزير الطاقة التركي: سيتم استئناف تصدير النفط الى ميناء جيهان التركي هذا الاسبوع

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الطاقة التركي ان خط أنابيب النفط لميناء جيهان التركي جاهز لتصدير نفط كوردستان.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مؤتمر البترول بأبو ظبي "ان نحو نصف مليون برميل من النفط يتم تصديره يومياً الى الاسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي منذ أكثر من 40 عاماً، والان أصبح جاهز لاعادة تصدير النفط ونعمل على ذلك خلال هذا الاسبوع".

وأضاف ألب أرسلان "ان العمل في خط الانابيب سيستأنف هذا الاسبوع وبعد استئناف الصادرات سيتم تصدير نصف مليون برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي الى الاسواق العالمية".

واعتباراً من 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره، دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق بتسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.