صباح صبحي: تركيا لديها شروط للعراق لاستئناف تصدير النفط

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو في لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي ان هناك مشاكل بين الحكومة العراقية وتركيا حول استئناف تصدير النفط من كوردستان وكركوك، وتركيا لديها لديها شروط حول هذه المسألة، ومن المقرر ان تتم مناقشة مسألة النفط ومسألة حزب العمال الكوردستاني خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للعراق.

وقال صباح صبحي عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي خلال مداخلة له بنشرة أخبار كوردستان24 "استئناف تصدير نفط كوردستان وكركوك في مراحلها الاخيرة، والتي هي 485.000 برميل يومياً، والان يتم التحضير لزيارة الرئيس التركي اردوغان الى العراق لمناقشة هذه المسألة، حيث تطالب الحكومة العراقية التي فازت بدعوة قضائية بشأن تصدير النفط بتعويضات من الحكومة التركية".

وأضاف "المشكلة هي بين العراق وتركيا، إذ طالبت تركيا بخصم 13 دولار للبرميل أسوة بالاردن التي تبيع لها العراق بخصم 14 دولارا للبرميل الواحد، فضلاً عن المستحقات المالية لشركة بوتاس التركية، التي بدورها تطالب بمبلغ 7 دولارات للبرميل الواحد، والعراق يواجه مشكلة أمام هذه الشروط التركية".

وأشار الى أن "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيناقش في زيارته المرتقبة للعراق عدة قضايا رئيسية مع كبار المسؤولين العراقيين، بما فيها مشكلة المياه وحزب العمال الكوردستاني واسئناف تصدير النفط"، مضيفاً أن "هناك شكوى عراقية أخرى ضد تركيا من 2018 والتي تريد الحكومة العراقية الفوز بها، وفي حال فوز العراق بالقضية ستكون هناك مشكلة كبيرة أخرى بين العراق وتركيا".

وأوضح ان "كوردستان ليس لديها أية مشكلة بمسألة استئناف تصدير النفط، بل بالعكس كوردستان أبدت دوماً استعدادها لتصدير النفط أو استخدامه محلياً، وحكومة كوردستان أعلنت التزامها بتسليم 400.000 برميل يومياً للحكومة العراقية عن طريق شركة سومو، لم تمنع كوردستان ذلك وأكدت التزامها دوماً".

وأضاف ان "خط انبوب النفط يبلغ طوله 970 كيلومتراً، ينقل النفط من كركوك الى ميناء جيهان التركي، كما ويوجد خط أنابيب في كوردستان متصل بخطوط الانابيب التي تصدر النفط الى ميناء جيهان التركي".

وفيما يتعلق بمشروع قانون النفط والغاز في مجلس النواب، قال صباح صبحي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية "ان قراءة مشروع قانون النفط والغاز في البرلمان تتطلب بيئة سياسية مواتية ويجب مواصلة المفاوضات والنقاشات، وهناك اختلاف بين حكومة كوردستان والحكومة العراقية في 13 نقطة، وكذلك المحافظات العراقية مثل البصرة وواسط ونينوى وكركوك لديهم خلافات مع مشروع القانون، لانهم يطالبون بحقوقهم ايضاً".

يأتي هذا في وقت قال فيه وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مؤتمر البترول بأبوظبي اليوم "نحو نصف مليون برميل من النفط يتم تصديره يومياً من العراق الى ميناء جيهان التركي منذ 40 عاماً، والان أصبح خط الانابيب جاهزاً للتصدير ويعملون على إعادة تصدير النفط هذا الاسبوع.