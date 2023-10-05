صحة نينوى: ارتفاع حصيلة الوفيات في حريق الحمدانية الى 122 وفاة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة إعلام صحة نينوى عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الحمدانية المأساوي الى 122 وفاة، مؤكدة انه تم ارسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والاشلاء الى الطب العدلي في بغداد لاكمال الاجراءات.

وقالت شعبة الاعلام في مديرية صحة نينوى في بيان لها اليوم الخميس 5 اكتوبر 2023 ان "العدد الكلي للجرحى المسفرين خارج البلاد للعلاج يبلغ عددهم 20 جريح، و ثلاثة آخرين مهيئين للسفر للعلاج الى الخارج".

وأضاف البيان "ان أربعة من الجرحى يرقدون في مستشفى الحمدانية، وجريح واحد يتلقى العلاج عند منظمة أطباء بلا حدود، وأربعة جرحى في أربيل، وثلاثة جرحى في دهوك"، مؤكدة ان "عدد الوفيات الاجمالي بلغ 122 وفاة".

وأوضحت صحة نينوى في البيان أنهم "مستمرين بأخذ نماذج من أقرباء الضحايا وإرسالها الى بغداد لتحليل النماذج ومطابقتها مع الضحايا المجهولين".

ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب العشرات في حريق عرس الحمدانية بقاعة الهيثم يوم 26 أيلول 2023.

وكانت فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك، وبتوجيهٍ من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، أرسلت 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، قبل أن تُنقَل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.

وتفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السبت 30 أيلول (سبتمبر) 2023، جرحى حادثة الحمدانية في مستشفى إيميرجنسي بأربيل، واطلع على أحوالهم.

وتمنى مسرور بارزاني الشفاء العاجل للجرحى، مجدداً تأكيده على استعداد حكومة الإقليم لتقديم كافة المساعدات الطبية وتأمين العلاج اللازم لمصابي الحمدانية.

وقال رئيس حكومة كوردستان خلال لقائه بالجرحى "سنفعل ما بوسعنا لعلاجكم".