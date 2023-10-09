"المالية المشتركة" تبدأ بتدقيق سجلات موظفي كوردستان المتقاعدين

أربيل (كوردستان 24)- بدأت، اليوم الاثنين، لجنة الرقابة المالية المشتركة بين العراق وإقليم كوردستان، بتدقيق سجلات الموظفين المتقاعدين في الإقليم.

وبموجب الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد، شُكِّلت عدة لجان مشتركة بالتنسيق بين ديواني الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان.

وقال رئيس فريق حكومة إقليم كوردستان، شيركو عباس، إن مهمة لجنتهم تقتصر على "تدقيق قائمة رواتب موظفي الإقليم المتقاعدين".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24: بدأنا عملنا اليوم، وهناك تنسيق جيد مع مؤسسة التقاعد التي تسهّل مهام اللجنة".

ولفت عباس إلى أن عمليات التدقيق "يجب أن تنتهي في أقل من شهر، لكننا قد ننجر العمل في أقل من أسبوع ضمن محافظات أربيل ودهوك والسليمانية".

من جانبه، أعرب مدير مؤسسة التقاعد الأولى بأربيل، صبحي مصطفى، عن ارتياحه من عمل اللجنة، مشيراً أنها "طلبت سجلات رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو حزيران الماضي، وقدّمنا كافة التسيهلات لها".

وتجري لجنة الرقابة المالية المشتركة في العراق وإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، زيارةً لثلاث وزارات في الإقليم لتدقيق سجلات موظفيها وجداول رواتبهم.

وأكّد مراسل كوردستان 24، أن اللجنة المشتركة ستجري جولةً ميدانية لوزارات (التربية، الصحة، شؤون الشهداء والمؤنفلين)، فضلاً عن المديرية العامة للمعاشات.

وقال إن الهدف من الزيارة "هو تدقيق ومراجعة سجل الموظفين ورواتبهم".

وكان وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، استقبل أمس الأحد، وفداً مشتركاً من ديوان الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان.

وأبدى جناب نوري استعداد وزارته والمديريات التابعة لها، بالتعاون مع الوفد المشترك في تدقيق ومتابعة البيانات والمعلومات.

ويتواجد وفدٌ من ديوان الرقابة المالية العراقي في إقليم كوردستان، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العراقي بتدقيق سجلات موظفي حكومة الإقليم وجداول رواتبهم.

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان المتحدث باسم وزارة المالية هونَر جمال، عن احتمال إرسال بغداد الدفعة الثانية من رواتب الموظفين وقيمتها 700 مليار دينار، لحساب وزارة المالية المصرفي بين الفترة من 20 ولغاية 25 اكتوبر تشرين الأول الجاري.

مؤكداً أن الوزارة "ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين عن شهر أغسطس آب الماضي، بمجرد استلام المبلغ".

وجدّد المتحدث باسم وزارة المالية التأكيد على ضرورة "فصل رواتب موظفي حكومة كوردستان عن النفقات الفعلية، وتوزيع رواتبهم في الوقت المحدد، أسوةً بباقي الموظفين العراقيين".