أمن

مسؤول في البنتاغون لا يستعبد تدخّل بلاده لتحرير رهائن أميركيين في غزة

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تعبيرية (وكالات)
تعبيرية (وكالات)
العالم واشنطن البنتاغون

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تستبعد تدخلاً لتحرير رهائن أميركيين في غزة، اختطفتهم حماس خلال عملية "طوفان الأقصى".

وقال مسؤولٌ رفيع المستوى في البنتاغون، أن بلاده لا تستبعد تدخلاً لتحرير الرهائن الأميركيين من قبضة حركة حماس بقطاع غزة.

المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، كشف أن "حركة حماس قتلت 11 أميركياً وتحتجز آخرين وتهدد بإعدامهم"، وفق ما نقلته سكاي نيوز.

وأضاف: الولايات المتحدة تأخذ بجدية عالية سلامة مواطنيها وأمنهم".

ولفت إلى أن البنتاغون وتحديداً رئاسة الأركان "تعقد اجتماعات مفتوحة ومتواصلة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية للبحث في الخيارات والخطط التي يمكن من خلالها تحرير الرهائن وحماية الشعب الإسرائيلي".

وبحسب معلوماته، التي قال إنها غير نهائية، فإن نحو 150 رهينة إسرائيلية وأميركية محتجزة لدى حركة حماس في غزة.

مؤكّداً أن الحكومة الأميركية بمختلف وكالاتها، بما فيها قيادة العمليات الخاصة Special Operation Command - SOCOM تنسق حالياً مع قيادة الجيش الإسرائيلي لإيجاد حل لأزمة الرهائن. 

وأوضح المسؤول أن طائرات النقل العسكرية الأميركية "سي-17 و"سي-5" التي وصلت إلى اسرائيل حملت على متنها قوات أميركية خاصة، جزءٌ كبير منها متخصص بعمليات تحرير الرهائن.  

من جهة أخرى، أعرب مسؤولٌ بوزارة الدفاع الأميركية عن قلق في البنتاغون "من نشاط حزب الله، وأي قرار خاطىء يمكن أن يتخذه لفتح جبهة ثانية سيكون له حساباته".

وحذر المسؤول، حزب الله من التدخل في جولة القتال الدائرة، قائلاً إن "على حزب الله ألا يمتحن رغبة واشنطن والتزامها في دعم إسرائيل والدفاع عنها".

وأشار المسؤول الأميركي إن"أحد الأسباب التي ستدفع البنتاغون إلى زيادة حجم قواته في الشرق الأوسط، وتحديداً في مياهه قبالة شواطىء لبنان وسوريا هو أن مجموعات مدعومة من إيران مثل حزب الله يمكن أن توسّع دائرة النزاع".

 

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