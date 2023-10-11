السوداني: العراق مُستعد لاستنئاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق مستعد لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وقال السوداني في كلمة له بمُنتدى أسبوعِ الطاقة الروسي ضمن دورته السادسة، إن "العراق مستعد لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان"، مبيناً "أننا سنتوصل قريباً إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط في إطار التزام العراق ضمن أوبك+".

وأشار إلى أن "التصدير توقف عبر هذا الخط بسبب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس، وأيضاً بسبب التأثيرات التي رافقت الزلزال الذي ضرب تركيا"، مؤكداً أن "خط الأنابيب الناقل يخضع للكشوفات والفحص الفني من قبل الجانب التركي".

وأضاف: "مؤخراً كان هناك إشعار من تركيا بأن الخط جاهز لاستئناف التصدير"، لافتاً إلى أن "هناك شركات نفطية عاملة في الإقليم لدينا تفاهمات معها، ووزارة النفط الاتحادية تتواصل معها ومع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، للوصول إلى صيغة تفاهم لاستئناف صادرات النفط عبر هذا الأنبوب".

وأوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كوردستان، يوم 25 آذار مارس الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كوردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.