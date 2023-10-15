وزير داخلية إقليم كوردستان يستقبل نظيره العراقي في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، صباح اليوم الأحد، وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بالعاصمة أربيل.

وتهدف زيارة الشمري للمشاركة في مؤتمرٍ حول المخدرات والذي من المقرّر أن يُعقد اليوم الأحد في أربيل، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال مراسل كوردستان 24، إن الهدف من تنظيم المؤتمر، هو حشد الدعم الدولي لمكافحة مخاطر المخدرات، كذلك تشديد الإجراءات بحق تجار ومتعاطي المخدرات في الإقليم، لمنع انتشارها.

وإلى جانب مكافحة المخدرات، من المقرّر أن يناقش وزيرا الداخلية عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها اتفاق سنجار والاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.