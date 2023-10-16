شاخوان عبدالله: وزير النفط العراقي وعد بإرسال النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، أن وزير النفط العراقي وعد بإرسال النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان.

وانطلقت مؤخرا عملية توزيع النفط الأبيض على المواطنين في إقليم كوردستان، إذ تم حتى الآن توزيع 11 مليون و 969 ألف لتر من الوقود في المناطق الجبلية، وشملت عملية التوزيع 59845 عائلة في تلك المناطق، ففي محافظة أربيل وإدارة سوران، تم توزيع 4 ملايين و238 ألف لتر، على 21190 عائلة.

كما تم توزيع 3 ملايين و 262 ألف لتر من النفط على 16310 عائلة في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان المستقلة، اما في محافظة دهوك وإدارة زاخو، فقد تم توزيع مليونين و576 ألف و960 لتراً من النفط على 12885 عائلة، كما شرعت مبكرا بعملية توزيع النفط الابيض مبكرا في المناطق الجبلية، من أجل توفير احتياجات أبناء هذه المناطق من الوقود مع قرب حلول فصل الشتاء القارص.

وأضاف عبدالله خلال مؤتمر صحفي، أن جميع المشاريع التي أقيمت على الأراضي المشمولة بالمادة 140 سيتم تعليقها، وأن اجتماع لجنة المادة 140 كان يخص إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وستتم مناقشة الأمر باستفاضة داخل اللجنة في الاجتماع المقبل.

وبشأن سنجار، نوه عبدالله إلى أن اللجنة استضافت المرحّلين قسراً في زمن النظام البائد، الذين لديهم مشاكل تتمثل بعودة أراضيهم إلى أصحابها الأصليين.

وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، يتم تحديد مستقبل المناطق المتنازع عليها على 3 مراحل، تبدأ بالتطبيع بإعادة السكان غير الأصلين لمناطقهم بعد تعويضهم ماليا، ثم إجراء إحصاء لسكانها، ليتبعه استفتاء شعبي حول عائديته لحكومة بغداد أو أربيل، ويتم ذلك عن طريق اللجنة العليا لتنفيذ المادة.