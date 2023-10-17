طائرة بدون طيار تستهدف سيارة في قضاء كوية

أربيل (كوردستان24)- استهدفت طائرة بدون طيار سيارة في جبل هيبت سلطان بقضاء كوية، ما أدى الى مقتل سائقها.

وقال مراسل كوردستان24 "قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون عندما استهدفت سيارتهم طائرة بدون طيار في جبل هيبت سلطان بقضاء كوية".

شيروان جلال مدير عام الصحة في قضاء كوردستان قال لكوردستان24 "كان داخل السيارة رجل وثلاث نساء، وأدى القصف الى مقتل سائق السيارة، وتم نقل جثته الى الطب العدلي في قضاء كوية، فيما أصيبت النساء الثلاثة بجروح طفيفة".

وبحسب المعلومات الواردة لكوردستان24 "تم استهداف السيارة على الطريق المؤدي الى قرية كاني كند في سفح جبل هيبت سلطان، ويشتبه في أن ركابها من سكان مخيم مخمور".