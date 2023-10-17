رئيس الحكومة العراقية ووزير صحة كوردستان يجتمعان ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، بحضور وزير الصحة العراقية صالح الحسناوي.

وقالت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، في بيانٍ لها، إن الجانبان ناقشا المطالب المتعلقة بتأمين المستلزمات الطبية، النازحين، اللاجئين، المخيمات، المرضى خارج الإقليم والاحتياجات للأدوية.

وأكّد البيان، أن الاجتماع تضمّن بحث الإمدادات الطبية وتوفير المعدات الطبية، و التنسيق لإجراء الإصلاح في مجال الطب.

في غضون ذلك، دعا وزير الصحة في حكومة كوردستان إلى تخصيص أدوية ومستلزمات طبية لمحافظة حلبجة، فضلاً عن مستشفى ضحايا الأسلحة الكيماوية في المدينة.

من جانبه، أكّد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة التنسيق المستمر بين دوائر الصحة الاتحادية والدوائر التابعة لصحة الإقليم، بما يسهم في تكامل العمل وتوحيد الجهود الصحية لتذليل العقبات أمام تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.