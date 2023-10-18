حداد ووقفة تضامنية في المؤسسات الحكومية العراقية

أربيل (كوردستان24)- شهدت المؤسسات الحكومية "الدوائر والجامعات والمدارس" في العراق وقفة تضامنية وحداد على ضحايا غزة ومستشفى المعمداني في غزة اليوم الاربعاء.

ونظم منتسبي الدوائر الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس وقفة تضامنية حداداً على أروح ضحايا قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ان رئيس الوزراء وجه الموظفين والمنتسبين في دوائر الدولة وتشكيلاتها ومرافقها كافة وطلبة الجامعات والمدارس في العراق بأداء وقفة تضامن وحداد اليوم الاربعاء في الساعة التاسعة صباحاً في أماكن الدوام، إجلالاً للارواح البريئة من ضحايا القصف ومستشفى المعمداني في قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة مساء أمس الثلاثاء، إلى 500 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، إضافةً لمئات الجرحى.

وقال مراسل كوردستان 24 في غزة، إن أشلاء مبعثرة لأجساد ضحايا القصف منتشرة بكثافة في ساحة مستشفى المعمداني، وسط صعوبة في إسعاف الجرحى بسبب الغارات الإسرائيلية العشوائية.

كما دعت "دول العالم بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت".

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنّ الأخبار الواردة من غزة كارثية. واصفاً الأمربـ"الفظيع وغير المقبول". وأضاف: "مهاجمة أي مستشفى أمر محظور".

وحمّلت الأردن إسرائيل مسؤولية استهداف مستشفى في غزة ووصفته بـ"التطور الخطير".

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "قصف المستشفى في غزّة"، داعياً "الغرب إلى وقف هذه المأساة فوراً".

وندّد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس بـ"الضربة القاتلة على المستشفى في غزة".