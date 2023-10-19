رئيس حكومة كوردستان يشارك في حفل تخرج دفعة جديدة من الشرطة بأربيل

أربيل (كوردستان24)- شارك رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس 19 اكتوبر 2023 في حفل تخرج دفعة جديدة من الشرطة بأربيل، المخصصة للمداهمات والاعتقالات وتحرير الرهائن.

وتم افتتاح الدورة بتأريخ 9 تموز 2023 تحت اسم "دورة الشهيد سركوت آزاد" للتدريب على عمليات المداهمة والاعتقالات وتحرير الرهائن، لـ80 مشاركاً وهدفها تنظيم وتدريب فرق المهام الخاصة في مديرية شرطة أربيل، واستمرت لـ14 أسبوعاً بمعدل تسع ساعات يومياً.

تأسست كلية الشرطة سنة 2004 في أربيل، تابعة لوزارة الداخلية في حكومة كوردستان، تقع في منطقة شمال غرب مدينة أربيل، وتهدف الى تدريب ضباط الشرطة والقوات الامنية في كوردستان.

وتضم الكلية عدداً من مدارس التدريب، منها مدرسة الشرطة الثانوية، والمدرسة الفنية، ومدرسة اللغة الانكليزية، وكلية الطب ومركز تدريب القوات الخاصة.

تتكون برامج التدريب في الكلية عدة محاور مثل التحقيق الجنائي وإدارة الازمات والامن الداخلي، والدراسات الاستراتيجية، والتخطيط الامني والتكتيكات الامنية والتحليل الجنائي والقانون الانساني الدولي.

وقال مدير شرطة أربيل العميد شوان عرب في كلمة ألقاها خلال الحفل "ان وجود رئيس حكومة كوردستان ومشاركته معنا اليوم يشكل دعماً قوياً لنا، ويمنحنا المزيد من الحماس في واجباتنا في حماية الناس وتوفير الامن والاستقرار لكوردستان".

وأضاف مدير شرطة أربيل "بقرار من وزير الداخلية في حكومة كوردستان، بدأنا بتنظيم مهامنا على أسس علمية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، من أجل تعزيز الامن والاستقرار".

وقال قائد قوات الزيرفاني اللواء عزيز ويسي في كلمته خلال الحفل "لقد تمكن وزير الداخلية في حكومة كوردستان من خلق وحدة جيدة بين القوات الامنية، وبهذه الوحدة والدعم لبعضنا البعض أعتقد انه يمكننا القيام بعمل رائع لجعل مواطنينا يشعرون بمزيد من الامن والاستقرار وضمان سيادة القانون دائماً ومعاقبة الجناة".

وشكر اللواء عزيز ويسي رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ووزير الداخلية في حكومة كوردستان ريبر أحمد، ومدير عام شرطة أربيل ومسؤوليين حزبيين وحكوميين على حضورهم الحفل، مؤكداً ان القوات الامنية يمكنها ان تفعل الكثير من الاشياء الجيدة معاً مما سيعود بالنفع على الجميع.