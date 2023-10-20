الديمقراطي الكوردستاني يزور القنصلية الفلسطينية بأربيل لتقديم العزاء بضحايا غزة

أربيل (كوردستان 24)- زار وفدٌ من مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكوردستاني القنصلية العامة لدولة فلسطین لتقديم التعازي لضحايا غزة,

ونقل الوفد تعازي الحزب للقنصل نظمي حزوري ومن خلاله إلى الشعب والسلطة الفلسطينية.

وأعرب وفد الديمقراطي الكوردستاني عن أمله في أن تنتهي الحرب والعنف وألا يتسع نطاقهما أكثر.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر، معظمهم مدنيون، إضافةً لأسر أكثر من مئتي آخرين.

في المقابل، قُتل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع، هرباً من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا الخميس إلى وصول مساعدات إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى غزة وإلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، في اليوم الثالث عشر للحرب بين إسرائيل وحماس.