بحضور مسرور بارزاني.. انعقاد المؤتمر المصرفي العراقي السنوي في أربيل

أربيل (كوردستان24)- ينعقد في أربيل اليوم السبت المؤتمر المصرفي العراقي السنوي في أربيل، بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان.

وسيناقش المؤتمر تطور النظام المصرفي والتحديات التي تواجه النظام المصرفي في العراق بشكل عام، ويجضر المؤتمر أيضاً محافظ البنك المركزي العراقي على العلاق وعدد من المسؤولين في حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية.

وكان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني قد استقبل محافظ البنك المركزي العراقي الخميس الماضي، وشهد الاجتماع، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما بين البنك المركزي فيما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، وتكثيف جهود غسيل الأموال، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار رئيس الحكومة إلى مشروع ومبادرة (حسابي)، وأعرب عن شكره وتقديره لدعم محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بهذا الصدد، مؤكداً أن تقدم إقليم كوردستان يمثل تقدماً لكل العراق بما يصب في مصلحة جميع المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة وتعزيز التنسيق والتعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي.