ارتفاع عدد القتلى يرتفع الى 4700 جراء القصف الاسرائيلي على غزة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الانباء الفلسطينية ان عدد القتلى ارتفع الى 4700 منذ بدء الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الجاري.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الاثنين 23 اكتوبر 2023 ان " ضحايا القصف الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغوا 400 شخصاً"، مضيفة ان "الغارات تركزت على جباليا وبيت لاهيا والمحافظة الوسطى وحي الرمال ومخيم الشاطئ وخان يونس ورفح".

من جهتها قالت وسائل اعلام فلسطينية ان الطيران الحربي الاسرائيلي قصف مناطق قريبة من ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة في الساعات المبكرة من صباح هذا اليوم، ولم يصدر اي تعليق من الجيش الاسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن اسرائيل قصفت اماكن قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط غزة وبالقرب من مستشفى القدس والمستشفى الاندونيسي.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر (تشرين الأول) إن إسرائيل أمرتهم بإخلاء مستشفى القدس. وأضافت أنه ليس من الممكن نقل المرضى والجرحى.

وزارة الصحة الفلسطينية بدورها قالت اليوم الاثنين إن فلسطينيين اثنين قتلا في مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله بالضفة الغربية.

وقال سكان محليون لرويترز إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت مخيم الجلزون وشنت حملة اعتقالات واسعة تخللتها اشتباكات مع مسلحين ومواجهات مع الشبان الذين ألقوا الحجارة".

وأضاف السكان أن القوات الإسرائيلية موجودة حاليا على أطراف المخيم بعد انسحابها من وسطه.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة ما لا يقل عن 200 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.

وردت إسرائيل على حماس بقصف صاروخي متواصل لقطاع غزة المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 4700 شخص حتى الآن، معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من 1700 طفل، وإصابة أكثر من 13000 آخرين.