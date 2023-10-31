سیاسة

مسرور بارزاني: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج متطلباتنا المحلية داخل كوردستان

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، مصنعاً تابعاً لشركة فابياب لصناعة وتغليف الكرتون، بأحدث التقنيات والأدوات العصرية.

وفي كلمة له، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بافتتاح هذا المصنع الجديد، مشيراً إلى أنه سيسهم في دعم قطاع الزراعة في إقليم كوردستان من خلال تعبئة وتغليف منتجات المزارعين والسلع المحلية، مما سيسهل عملية تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأعرب عن أمله بأن يسهم هذا المصنع في تعزيز الصناعة في كوردستان، ودعم الاقتصاد المحلي، مبيناً أن منتجات كوردستان لها مذاق خاص ويكثر الطلب عليها، ولكن تحتاج إلى تعبئة وتغليف وتصدير بشكل صحيح، يمكن أن تساعد مصانع الكرتون والمقتنيات والأعمال الورقية في تعبئة وتصدير المنتجات المحلية، بما يعزز الاقتصاد المحلي.

وأكد رئيس الحكومة أن مذكرة التفاهم بين هذه المصانع ووزارة الزراعة والموارد المائية تدعم القطاع الزراعي والصناعي في كوردستان، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم يمكن كذلك أن تساعد القطاع الصناعي بشكل أكبر من خلال توفير البنية التحتية المناسبة.

وأضاف "نسعى في إقليم كوردستان، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج جميع متطلباتنا المحلية داخل الإقليم، مما يوفر العديد من فرص العمل للشباب".

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالقول "نطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الدعم الحكومي والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونتطلع إلى تلبية كافة احتياجات إقليم كوردستان، ورفع مستوى التطور والازدهار يوماً بعد آخر".

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