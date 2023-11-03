باريس تُطالب إسرائيل بتوضيحات بعد قصفها المعهد الفرنسي في غزة

أربيل (كوردستان 24)- طلبت فرنسا من إسرائيل الجمعة توضيحات بعد القصف الذي استهدف المعهد الفرنسي في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الخارجية الفرنسية "أبلغتنا السلطات الإسرائيلية أن المعهد الفرنسي في غزة استُهدف بضربة إسرائيلية".

وأضافت "طلبنا من السلطات الإسرائيلية أن تمدنا من دون تأخير عبر الوسائل المناسبة بالعناصر الملموسة التي دفعت إلى هذا القرار".

وأوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد.

يتولى المعهد الفرنسي المدعوم من الدولة القيام ببرامج توعية ثقافية حول العالم.

وفي بيان ثان، دانت الوزارة "الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضرورياً للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقار وسائل الإعلام".

كما جاء في البيان أن "فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة، الذي وصل إلى عدة آلاف، وإزاء الوضع الإنساني الخطير".

وشددت الخارجية الفرنسية على أن "حماية المدنيين واجبٌ أخلاقي والتزام دولي. ونُطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه".

وأعلنت حكومة حماس الخميس أن ما لا يقل عن 27 شخصاً قُتلوا في غارة إسرائيلية قُرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مُخيم جباليا للاجئين، وهو القصف الثالث للمخيم خلال ثلاثة أيام.

واندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل بعد الهجمات التي شنتها حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر والتي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتقول وزارة الصحة في غزة التي تُديرها حماس إن أكثر من 9200 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي، مُعظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: AFP