أمن

فصائل عراقية تستهدف قاعدة أميركية في سوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
قاعدة عسكرية أميركية في سوريا (وكالات)
قاعدة عسكرية أميركية في سوريا (وكالات)
سوریا قاعدة أميركية قواعد أميركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت فصائل مسلَّحة عراقية، اليوم الجمعة، قصف قاعدةٍ عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا بعدة صواريخ قالت إنها "أصابت أهدافها".

وقالت الفصائل في بيانٍ لها، إن مسلَّحيها استهدفوا قاعدة خراب الجير التي تؤوي قوات أميركية شمال شرقي سوريا برشقةٍ صاروخية "أصابت أهدافها بشكل مباشر".

ومؤّخراً، أعلنت فصائل عراقية مسلحة مقرّبة من إيران، استهداف عدة قواعد عسكرية أميركية في سوريا والعراق، قالت إنها ردٌّ على استمرار قصف غزة.

وتنتشر القوات الأميركية في عدة مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بمحافظتي الحسكة وديرالزور، خاصةً بالقرب من حقول النفط في رميلان وكونيكو والعمر والتنك.

 

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