غوتيريش يجدّد دعوته لإنهاء الاقتتال بين حماس وإسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لإنهاء الاقتتال بين حماس وإسرائيل في غزة، واصفاً الوضع بـ "المرعب".

وأعرب غوتيريش، عن شعوره بـ "الرعب" جراء القصف الذي استهدف قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

ونقل بيانٌ للأمم المتحدة عن غوتيريش قوله "لقد هالني الهجوم.. صور الجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى مروعة".

وأضاف: "الآن، ومنذ نحو شهر، ما زال المدنيون في غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، محاصرين، ويحرمون من المساعدات، ويُقتّلون ويجبرون على ترك منازلهم جراء القصف.. يجب أن يتوقف هذا الأمر".

ووصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بـ "المروّع".

وقال: ما يصل من غذاء وماء ودواء لا يكاد يقترب من حد كفاية حاجات الناس، وإن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد.

وأضاف: "ملاجئ الأونروا تتعرض للقصف، والمشارح تمتلئ على آخرها، والمحال فارغة.. نرى زيادة في الأمراض ومشاكل التنفس، خاصة بين الأطفال. شعب بأكمله يعاني من الصدمة ولا مكان آمن".

وجدد غوتيريش مناداته بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

قائلاً: "يجب السماح بدخول الإمدادات والخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بأمان ودون عائق وبما يتناسب مع الوضع المأساوي في غزة".

وأدّى القصف الذي استهدف، أمس الجمعة، سيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وقالت إنّ السيارة كانت جزءاً من قافلة تقل "عدداً من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر".

بينما قال الجيش الإسرائيلي إن سيّارة الإسعاف المستهدفة "كانت تستخدمها خلية إرهابية تابعة لحماس".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جوية على شارع الرشيد في الجانب الغربي من غزة، مستهدفة مجموعة من سيارات الإسعاف العائدة من مهمة لنقل الجرحى إلى معبر رفح.

يأتي ذلك، تزامناً مع اجتماعٍ مرتقب اليوم السبت، بين وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة عمان، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لبحث كل تداعيات وسبل إنهاء التدهور الخطير في غزة الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

واندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل بعد الهجمات التي شنتها الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر والتي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتقول وزارة الصحة في غزة التي تُديرها حماس إن أكثر من 9200 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي، مُعظمهم من النساء والأطفال.