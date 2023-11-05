هوراماني: 300 ألف عائلة استلمت حصتها من النفط الأبيض

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن 300 ألف عائلة في الإقليم استلمت حصتها من النفط الأبيض، والمقدرة بـ 200 لتر لكل أسرة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، وبقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، قررت في سبتمبر أيلول الماضي، توزيع النفط الأبيض على المواطنين قبل حلول فصل الشتاء.

وتقتضي خطة الحكومة، البدء بتوزيع النفط ضمن المناطق الجبلية، ثم ضمن مراكز المدن.

وأكّد هوراماني في بيانٍ له، الأحد، إن توزيع النفط الأبيض بدأ في الـ 5 اكتوبر تشرين الأول الماضي، ويقترب الآن من مراكز المدن.

وأضاف في بيانٍ له، الأحد، أن هناك 300 ألف عائلة استلمت حصتها من النفط الأبيض والمقدرة بـ 200 لتر لكل منها، وجاء جدول التوزيع وفق الآتي:

أربيل 105 ألف برميل

السليمانية وحلبجة 120 ألف برميل

دهوك 80 ألف برميل

وتُرسل الحكومة الاتحادية سنوياً 50 مليون لتر من النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان، لكنها أرسلت العام الماضي 28 مليون لتر فقط.

وستبدأ بغداد هذا العام بالتوزيع في الـ 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وفي حال اكتمال وصول حصة الإقليم في موعده، ستكون عمليات توزيعه على المواطنين بشكلٍ أسرع.

ومنتصف اكتوبر تشرين الأول الفائت، توصّلت وزارتا الموارد الطبيعية بإقليم كوردستان والنفط العراقية على تأمين الكاز لمواطني الإقليم، أسوةً بمناطق وسط العراق وجنوبه.

وقال حينها، مدير عام ديوان وزارة الموارد الطبيعية بالإقليم، ريبين زنكنه، إن الاتفاق ينصُّ في مرحلته الأولى على تأمين 50 مليون لتر من الكاز، على أن تستكمل الكمية التي يحتاجها الإقليم سنوياً وهي 264 مليون لتر، على مراحل متتالية.