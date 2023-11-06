مسرور بارزاني يطمئن مواطني كوردستان.. سنستمر في تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان

أربيل (كوردستان24)- ضمن إطار تطوير القطاع الصحي في إقليم كوردستان، وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 تشرين الثاني 2023، حجر الأساس، لمركز علاج السرطان بالأشعة في دهوك.

وقال مسرور بارزاني، في كلمته التي ألقاها على هامش وضع حجر الأساس، يسعدني وضع حجر الاساس لهذا المركز الهام، وهو الاول من نوعه في دهوك ولاول مرة يتم توفيره في هذه المنطقة، حتى لا يحتاج مواطنو المنطقة إلى نقل مرضاهم الى مدن اخرى لتلقي العلاج واتمنى ان يتم انجاز المشروع بجودة عالية ليكون في خدمة المواطنين، في أقرب وقت.

وأضاف مسرور بارزاني، "لقد انتشر مرض السرطان مؤخراً ليصبح تحدياً عالمياً، ورغم التقدم الطبي في علاج السرطان، إلا أن أسباب الإصابة تزداد أيضاً، من حيث التغييرات المناخية والأوبئة، واسلوب الحياة".

وتابع، "يوجد في إقليم كوردستان العديد من مراكز علاج السرطان حيث يزورها الآلاف من المواطنين من داخل الإقليم ومن المحافظات العراقية، لكن للأسف تكلفة علاج السرطان عالية ويحتاج إلى مساعدة من المنظمات الخيرية، وذوي المقدرة".

وأردف، "يوجد في إقليم كوردستان، كافة مستلزمات العلاج والفحص المبكر، عن السرطان، وهنا أشكر وزارة الصحة وكافة الكادر الطبي المختص بعلاج السرطان

حيث أنها رغم الازمات التي توالت عل إقليم كوردستان، كانت وزارة الصحة وحسب قدرتها المالية مستمرة في تطوير القطاع الصحي".

ودعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، الحكومة الفدرالية الى التعاون مع إقليم كوردستان في مجال الأدوية، وطمأن مواطني كوردستان، إلى استمرار تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان، وفتح المزيد من مراكز العلاج".

كما ودعا المنظمات الخيرية لمساعدة مرضى السرطان، وحث المواطنين إلى الحفاظ على صحتهم عن طريق الفحص المبكر عن السرطان، والحفاظ على البيئة والنظافة، وممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي.

وتولي الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين.

وعلى الرغم من أن الحكومة الاتحادية لم تقم بمسؤولياتها بشكل كاف، إلا أن الكابينة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قدمت خدمات جيدة لمواطني ولاجئي إقليم كوردستان من جهة القطاع الصحي.

ويوجد 86 مستشفى عاماً و31 مركزا صحيا متخصصا و1056 مركزا صحيا في إقليم كوردستان، ويتم تقديم جميع أنواع الخدمات لمواطني إقليم كوردستان واللاجئين والنازحين.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، يتم إنفاق أكثر من 23 مليار دينار شهريا على القطاع الصحي، و يتم إنفاق سبعة مليارات دينار شهريا فقط على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم إنفاق 600 مليار دينار على مكافحة السرطان.

يأتي ذلك، مع ارتفاع درجة الاهتمام بالواقع الصحي في إقليم كوردستان منذ بدء التشكيلة التاسعة مهامها قبل 4 سنوات.

ورغم الوضع المالي الصعب والضغوطات والعقبات المالية التي فرضتها الحكومة الاتحادية على الإقليم، إلا أن حكومة كوردستان نجحت في إخراج الإقليم من أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر.

كذلك والعمل بشكلٍ مستمر لتوفير المستلزمات الطبية وتأمين الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، لم تلتزم الحكومة الاتحادية بمسؤوليتها في توفير الأدوية والمعدات الطبية لمستشفيات إقليم كوردستان والتي استقبلت عشرات آلاف النازحين واللاجئين، بحسب ما يقول المسؤولون في الإقليم.

