هيئة السياحة في إقليم كوردستان تبشِّر بزيادة إيرادات القطاع

أربيل(كوردستان24)- أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، في إقليم كوردستان، تبشر المواطنين، بازدياد إيرادات القطاع السياحي، إلى جانب وصول حجم الاستثمار السياحي خلال أربع سنوات، لأكثر من 7 مليارات دولار.

وقالت رئيسة الهيئة أمل جلال، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين 15 كانون الثاني 2023، إن "رأس المال المستثمر في القطاع السياحي يحتل المرتبة الاولى مقارنة بالقطاعات الأخرى وبنسبة 42,88 بالمئة".

واشارت الى ان "المشاريع التي تمت استحصال الموافقة عليها وبموجب أوامر وزارية صادرة على الدخل السياحي لعام 2023 بلغت 27 مشروعاً وبمبلغ أكثر من مليار و200 مليون دولار.

وبينت رئيسة الهيئة، في وقت سابق، ان "عدد السياح في اقليم كوردستان خلال عام 2023 بلغ 7 ملايين و 279 الفا و 913 سائحا بزيادة بلغت 20 بالمئة، مقارنة مع عام 2022"، مشيرة الى ان "السياحة الداخلية ازدادت خلال 2023 حيث بلغ عددهم اكثر من مليوني سائح".

وأشارت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان، أمل جلال، إلى أن "وفرة مهرجانات الطعام في إقليم كوردستان دفعت العديد من السياح إلى زيارة هذه المناطق كل عام للمشاركة في هذه المهرجانات، وقالت: "هذا العام، زار أكثر من 7 ملايين سائحاً إقليم كوردستان".

وقالت جلال لـ كوردستان24: "أعلنا عن خطة مدتها ثماني سنوات، عام 2022 في رئاسة مجلس الوزراء ووعدنا بزيادة عدد السياح عاما بعد عام، وتوقعنا أن يزور ستة ملايين سائح إقليم كوردستان خلال هذا العام".

وأشارت، إلى أنه "في عام 2030 يمكننا جعل كوردستان وجهة سياحية أكبر بكثير مما هي عليه الآن وزيادة عدد السياح، لقد زار أكثر من سبعة ملايين سائح إقليم كوردستان، خلال 2023".

وتابعت، "ما جذب المزيد من السياح لزيارة إقليم كوردستان، هو جمال المناخ في كل الفصول، ليصبح كل موسم موسماً سياحياً".

وعن خطتهم لتطوير هذا القطاع، قالت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان: "خطتنا هي تعريف كل مدينة في كوردستان بأنشطة مختلفة، حتى يتمكن السياح من البقاء لفترة أطول أثناء زيارة إقليم كوردستان وتزويدهم باحتياجاتهم ورغباتهم".

"وأضافت، "نخطط لبدء مهرجان ثلجي في جومان وجبال كارا وبنجوين، أي الأسبوع الأبيض في فبراير، وهذا النشاط لن يكون نشاطا ثلجياً فحسب بل مسابقة رياضية أيضاً، وسندعو المطاعم لعرض طعامهم هناك وتسويق طعامهم، والذي سيكون نوعا من التسويق الشتوي".

كما قالت أمل جلال إن "العديد من المهرجانات الغذائية في إقليم كوردستان دفعت العديد من السياح إلى زيارة هذه المناطق كل عام للمشاركة في هذه المهرجانات".

وذكرت أنه "اذا كان هناك المزيد من الأنشطة السياحية في اقليم كوردستان فان نسبة السياح ستزداد مما سيجذب المزيد من اهتمام المستثمرين للاستثمار في الإقليم في المجالات المختلفة وخاصة في مجال السياحة".