تحسين الخفاجي ينفي دخول أي قوات إضافية أجنبية إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- نفى رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، دخول أي قوات إضافية من التحالف الدولي إلى العراق، مؤكداً عدم حاجة العراق إلى أي قوات أجنبية.

وقال الخفاجي في تصريحاتٍ نقلتها الوكالة الرسمية للأنباء، إن "وجود قوات التحالف الدولي يقتصر على تقديم المشورة والتدريب والمعلومة الأمنية".

وأشار الخفاجي إلى "قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي الذي يتضمن أحد جزئياته جدولة الانسحاب للتحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكلٍ عام".

كما أوضح أن "هناك رؤية للذهاب إلى عقد مذكرات ثنائية واتفاقات بين العراق وبعض من دول التحالف ذات العلاقة بشأن التسليح والتدريب وتبادل المعلومات".

يأتي هذا بعد أن نشر موقع "سي بي إس" الأمريكي تقريراً عن إرسال 1500 جندي أمريكي إلى العراق وسوريا كجزء من عملية "العزم الصلب" لمحاربة "التنظيمات الإرهابية".

وأشار التقرير إلى أن "هذا الانتشار هو الأكبر لجنود الحرس الوطني التابع لولاية نيوجيرسي منذ 2008، بحسب المقدم عمر مينوت، أحد الضباط المتوجهين إلى العراق وسوريا".

مينوت أوضح أن هذه هي مهمته الخامسة في الشرق الأوسط. وهي جزء من عملية "العزم الصلب" لهزيمة داعش، وإنه مستعد لمواجهة المخاطر المقبلة، لكن الابتعاد عن عائلته لمدة 10 أشهر لن يكون سهلاً.