أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الاربعاء 17 كانون الثاني يناير 2024، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان
100 دولار أمريكي = 152.100 دينار عراقي
100 يورو = 166.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 182.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 5000 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 2950 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2320 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 500.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 440.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 380.000 دينار عراقي