كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء

أربيل (كوردستان24)- أعلنت بيونغ يانغ الجمعة أنها اختبرت "نظام أسلحة نووية تحت الماء" ردا على مناورات بحرية مشتركة أجرتها واشنطن وسيول وطوكيو، حسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته الوكالة إن هذه المناورات التي أجريت في بداية الأسبوع كانت "تهدد بشكل خطير أمن" كوريا الشمالية. وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، أجرت بيونغ يانغ "اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء +هايل-5-23+ الجاري تطويره في بحر كوريا الشرقي".

في أوائل العام الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها أجرت اختبارات متعددة لغواصة مسيرة هجومية ذات قدرات نووية ما دفع المحللين الى التساؤل عما إذا كانت بيونغ يانغ تمتلك فعلا سلاحا كهذا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات عسكرية بحرية مشتركة قبالة جزيرة جيجو الجنوبية، قائلة إنها تأتي ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا الأحد.

وشملت المناورات تسع سفن حربية من الدول الثلاث، بما في ذلك حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الجمعة إن التدريبات "شكلت سببا لمزيد من زعزعة استقرار الوضع الإقليمي، وهي عمل يهدد بشكل خطير أمن" الشمال، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وشهدت الأشهر الأخيرة تدهورا حادا في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين الكوريتين، حيث تخلى الجانبان عن اتفاقات رئيسية كانت تهدف للحد من التوتر.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي أن الجنوب هو "العدو الرئيسي" لبلاده، وتخلى عن الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهدد بالحرب حتى ولو تعدى الجنوب على "0.001 ملم" من أراضي كوريا الشمالية.