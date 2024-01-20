أمن

النزاهة الاتحادية توقِف 8 مسؤولين في نفط ميسان بتهمة الاختلاس

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق هيئة النزاهة نفط ميسان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، أمراً بتوقيف 8 من منتسبي شركة نفط ميسان بتهمة ارتكاب خروقاتٍ ومخالفاتٍ مالية مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيلية.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، الجمعة، إن المتهمين ارتكبوا خروقات مالية بتوقيع سندات صرف بأكثر من 8 مليار دينار.

ووفق بيانٍ للهيئة، فإن المتهمين يشغلون وظائف مختلفة في شركة نفط ميسان، من بينهم محاسبون ومدققون.

وأكّد البيان، الذي تابعته كوردستان 24، أن المتّهمين "وقّعوا على مستندات الصرف المُكرَّرة المُتضمّنة صرف سلفٍ تشغيليَّةٍ مُؤقّتةٍ وسلفٍ للإيفادات الخارجيَّة، ورواتب مُديريَّة شرطة الطاقة تُقدَّرُ بـ (8,611,898,750) دينار.

وأضاف إنَّ المحكمة قرَّرت توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

 

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