بلاسخارت: إنجرار العراق لصراعات المنطقة يعرضه للخطر

أربيل(كوردستان24)- أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، إن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة، حيث يهدد الصراع المتحدم في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أخرى باندلاع مواجهة كبيرة".

وحذرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، من أنه في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط، نتيجة الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة؛ انجرار العراق لهذا الصراع، مما يجعله معرض للخطر.

وأضافت أن "العراق معرض لخطر المزيد من الانجرار إلى هذا الصراع، فعلى الرغم من جهود الحكومة لمنع تصاعد التوترات، إلا أن الهجمات المستمرة، والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجها، من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهد في البلاد والانجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة"، وفق البيان.

وأشار البيان، إلى أن "جميع جهود الأمم المتحدة تتركز على السعي إلى إنهاء الصراع في غزة وتجنب امتداده إلى المنطقة، وقد دعا الأمن العام مرارا وتكرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وإيصال الإغاثة المتسدامة، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

بلاسخارت أكدت أيضاً، أن "استقرار العراق وأمنه هما في مقدمة وصلب جميع أعمالنا، كما نكرر نداءنا إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس".