سیاسة

فؤاد حسين: العلاقات بين العراق وإسبانيا في تقدم ونتوقع زيارة وزير الدفاع الإسباني قريباً

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية العراقي ان العلاقات الثنائية بين العراق وإسبانيا في طور التقدم، ونتوقع زيارة وزير الدفاع الإسباني قريباً، بدوره أكد وزير الشُؤُون الخارجيَّة والإتحاد الأوروبيّ والتعاون الأسبانيّ خوسيه مانويل انه بحث موضوع الزمالات الدراسية بين العراق واسبانيا.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الاسباني في بغداد اليوم "تطرقنا مع وزير الخارجية الإسباني الى مجموعة من المواضيع والمحاور، منها تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسبانيا"، مبيناً أن "العلاقات الثنائية بين العراق وإسبانيا في طور التقدم، ونتوقع زيارة وزير الدفاع الإسباني قريباً".

وأضاف حسين "بحثنا ايضاً مع وزير الخارجية الإسباني الوضع الأمني في المنطقة والحرب على غزة"، مؤكداً "العمل على ايقاف الحرب واداخال المساعدات الانسانية إلى غزة".

وتابع قائلاً "بحثنا كذلك العلاقات الثنائية ودور الشركات وتطوير تلك العلاقات واعادة بناء البنى التحتية والتعاون العسكري"، مشدداً على "ضروري اقامة الاجتماعات وتفعيل عمل اللجنة المشتركة الاقتصاداية".

وأكد حسين، على "ضرورة التبادل الثقافي في مجال ارسال البعثات الطلابية لاسبانية"، مثمناً "الدور الاسباني في الحرب على داعش وكذلك دورها في بعث الناتو في بغداد".

من جانبه، ذكر وزير الشُؤُون الخارجيَّة والإتحاد الأوروبيّ والتعاون الأسبانيّ خوسيه مانويل، خلال المؤتمر "بحثنا موضوع الزمالات الدراسية بين العراق واسبانيا ، كما سنبحث مع بغداد حماية القوات الاجنبية في العراق".

وأوضح "أننا نؤمن بوحدة وسيادة العراق"، مؤكداً "رغبة بلاده بتطوير العلاقات الثانية وتفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين".

ولفت إلى "أننا نبحث مع الخارجية العراقية سبل الاستقرار في المنطقة، كما نسعى مع العراق لوضع حل سلمي ووقف اطلاق النار في غزة".

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