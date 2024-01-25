"تيار مستقبل كوردستان سوريا" يدين اختطاف أكرم حسين ويُحمّل "PYD" مسؤولية سلامته

أربيل (كوردستان 24)- أدان "تيار مستقبل كوردستان سوريا"، اليوم الخميس، اختطاف المهندس أكرم حسين من قبل مجموعة مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، مُحمّلاً الأخير المسؤولية عن سلامته.

وقال التيار في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "إمعاناً في إنهاء الحياة السياسية و إقصاءً وتهميشاً لأصحاب الموقف والرأي الآخر، واستمراراً لإرهاب النشطاء السياسيين، وزرع الرعب في نفوس عائلاتهم وذويهم ومجتمعهم ومحيطهم، اختطفت مجموعة مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) صباح أمس الأربعاء المصادف في 24 كانون الثاني 2024، المهندس أكرم حسين رئيس الهيئة التنفيذية لتيار مستقبل كوردستان سوريا، وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، من أمام منزله الكائن في مدينة قامشلو، بعد إنزاله من سيارته الخاصة"، مبيناً أنه "مصيره لايزال مجهولاً حتى هذه اللحظة".

وشدد البيان على أن "تيار مستقبل كوردستان سوريا يدين بشدة وبأقصى العبارات اختطاف المهندس أكرم حسين، الذي تعرض في الأيام الأخيرة إلى العديد من التهديدات من قبل PYD ولم يرضخ لهم، ويعتبر هذه العملية جزءاً من سلسلة محاولاتٍ لإقصاء وقمع الرأي السياسي الآخر، واستمراراً لممارسات الإرهاب السياسي، ويعتبره انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان".

وأعرب تيار مستقبل كوردستان سوريا عن "رفضه القاطع وإدانته لهذه الممارسات الترهيبية، ويدعو إلى إخلاء سبيله على الفور، مع الحرص على سلامته، في ظل وضعه الصحي الحرج".

وأشار البيان إلى أن "سلطات (PYD) تتحمل كامل المسؤولية عن سلامته، ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في مواجهة هذا العمل الأرعن، والمساهمة في كبح وإنهاء هذا النمط المستمر من الانتهاكات الترهيبية".

بدوره قال المجلس الوطني الكوردي في سوريا في بيان اليوم الخميس، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "في صبيحة يوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على اختطاف المهندس أكرم حسين رئيس الهيئة التنفيذية لتيار مستقبل كوردستان سوريا، عضو الأمانة العامة للمجلس، واقتادته إلى جهة مجهولة".

وجاء في البيان: إن "المجلس يدين اختطاف المهندس أكرم حسين، وكافة الممارسات الترهيبية بحق المواطنين، ويدعو للافراج الفوري عنه والكف عن هذه الممارسات التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان".