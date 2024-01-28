قوباد طالباني: بوسع ممثليات حكومة كوردستان لعب أدوارٍ مؤثرة في تعزيز علاقات الإقليم مع الدول

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الأحد، أنه بوسع ممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج، لعب أدوارٍ مؤثرة في تعزيز علاقات الإقليم مع البلدان الأجنبية.

حديث قوباد طالباني جاء خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان، بعنوان "المكانة السياسية لإقليم كوردستان ضمن الحكومة الاتحادية.. الفرص والتحديات".

وقال قوباد طالباني، إنه "بوسع ممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج لعب أدوارٍ مؤثرة على صعيدين، الأول تعزيز العلاقات السياسية بين إقليم كوردستان والبلدان الأجنبية، والثاني تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الإقليم وتلك الدول".

وأشار إلى أن "إقامة مثل هذه المؤتمرات أهميةً كبيرة، وذلك ليكون الممثلون أكثر درايةً بشأن الأوضاع القائمة في إقليم كوردستان من جهة، ولخلق تنسيقٍ أفضل مع الوزارات والمحافظات ومؤسسات إقليم كوردستان من جهةٍ أُخرى".

وأوضح أن "الكورد لعبوا دوراً كبيراً في حرب تحرير العراق، كما أن ممثليات حكومة إقليم كوردستان لعبت دوراً فعَّالاً في إيصال المعلومات الدقيقة للجانب الأمريكي، فضلاً عن إقامة علاقات واسعة مع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيَين".

يتبع..