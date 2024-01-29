سیاسة

طائرة حربية تدمر منزلاً في قرية بمحافظة السليمانية

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کوردستان

أربيل(كوردستان24)- قصفت طائرة حربية منزل مواطن في قرية گەڵالە، الحدودية بمحافظة السليمانية، ووفقاً للمعلومات الأولية لـ كوردستان 24، لم يسفر القصف عن خسائر في الأرواح.

القصف الذي استهدف منزلاً مدنياً، جاء عند الساعة  1:00 من صباح اليوم الاثنين 29 كانون الثاني 2024، في قرية گەڵالە

حوالي الساعة 01:00 من صباح اليوم، 29-01-2024، تعرض منزل مدني للقصف من قبل مدني في قرية الجلالة في قضاء ماوت بالسليمانية، من قبل طائرة حربية.

وصرح أحد سكان القرية لـ كوردستان24: "تم تدمير المنزل بالكامل، ونتوقع أن الطائرة الحربية تابعة للجيش التركي، لأن تركيا قصفت المنطقة عدة مرات من قبل بحجة وجود عناصر حزب العمال الكوردستاني". وقال: "كان المنزل فارغا عندما تم قصفه، وسكانه كانوا في السليمانية". ووفقا للتقرير، ألحق القصف أضراراً بالعديد من المزارع القريبة.

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