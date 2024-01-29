فيان صبري: خلال اليومين المقبلين سيصل مبلغ 618 مليار دينار لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، اليوم الاثنين 29 كانون الثاني 2024، أن بغداد سترسل خلال اليومين المقبلين مبلغ 618 مليار دينار لإقليم كوردستان.

وقالت صبري في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "وزارة المالية الاتحادية طلبت من حكومة إقليم كوردستان فتح حساب مصرفي لإيداع مبلغ 618 مليار دينار في ذلك الحساب، ومن المقرر أن يصل المبلغ إلى إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين".

من جهته، قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، إن وزيرة المالية الاتحادية أبدت التزامها بقرار مجلس الوزراء العراقي بشأن إرسال دفعةٍ مالية لصرف رواتب موظفي الإقليم.

جاء ذلك في تصريحٍ لـ كوردستان 24، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج، والمنعقد أمس الأحد في العاصمة أربيل.

وأكّد عيسى أنه تحدّث مع وزير المالية طيف سامي التي أكدت من جانبها على عدم وجود مشكلة بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان.

وقال: في حال عدم ظهور مشاكل جديدة، فستصل الأموال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: تمارس أطراف كثيرة ضغوطاً على مجلس الوزراء والوزراء أنفسهم ومؤسسات الحكومة العراقية، لحين حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال اجتماعه المنعقد منتصف يناير كانون الثاني الجاري، إرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان، لحين تعديل قانون الموازنة.

يأتي ذلك، بعد أن طلبت حكومة كوردستان من الحكومة العراقية منحها قرضاً عن موازنة 2024 لتوزيع رواتب موظفيها، في حال تأخير مناقشة مشروع تعديل قانون.

وكان مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية ريباز حملان، قال إن العراق "سيحذف مسألة رواتب موظفي الإقليم من بند الإنفاق الفعلي وإدراجه ضمن النفقات السيادية والتي ستؤمّن سنوياً 10 تريليون و400 مليار دينار لرواتب الموظفين".

وأضاف في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، أن هذه التغييرات "ستتم من جانب لجنتين في العراق وإقليم كوردستان، وإرسالها إلى مجلس الوزراء الذي من المقرر أن يصوّت عليه في اجتماعه المقبل ورفعه إلى مجلس النواب للموافقة".