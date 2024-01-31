العلاق: بعضُ المصارف العراقية منعت من اقتناء الدولار لعدم التزاماها بالمتطلبات المحلية والدولية

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الأربعاء، اتخاذ قرارات بمنع عدد من المصارف والشركات العراقية من الحصول على الدولار لعدم الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية.

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن العلاق قوله، إن "هناك فرقاً كبيراً بين إدراج مصرف على قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وبين إيقاف مصرف من التعامل بالدولار الذي لا يمثل عقوبة بقدر ما يحفز المصرف على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأشار العلاق إلى أنه "بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية بما يؤمن سلامة النظام المحلي والدولي من المخاطر".

وأوضح أن " الحديث عن صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية غير دقيق، وما صدر مؤخراً يتعلق فقط لغاية الآن بمصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته".

ولفت إلى أن "الخزانة الأمريكية أشادت باعمام البنك المركزي للمصارف الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دولياً".

وقال إن "ما يذكر بشأن مصارف أخرى فإن البنك المركزي وبعمليات مستمرة يقوم بحرمان بعض المصارف لأسباب تتعلق بعوامل أو بقضايا الامتثال للتعليمات والضوابط وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبيناً أن "هناك لجنة غرامات وعقوبات تصدر عشرات القرارات أسبوعياً خصوصاً وأنه وبعد تطبيق المنصة الإلكترونية أصبحت المصارف ملزمة ومطالبة باتباع قواعد الامتثال والمعايير الدولية السليمة".

وأكد العلاق أن "البنك المركزي لديه مراجعات مستمرة بين فترة وأخرى ويصدر قرارات بحرمان مصارف من التعامل بالدولار بقصد أن يكون الامتثال بالدرجة المطلوبة وضمن المعايير الدولية".

وأشار إلى أن "هناك قرارات اتخذت بحق عدد من المصارف وعشرات الشركات من شركات الصرافة ومنعها من الوصول إلى الدولار بعد تسجيل الملاحظات بشأنها كما أن المصارف وحتى تتمكن من القيام بعمليات التحويل الخارجي أو بيع الدولار يجب عليها أن تكون لديها استجابة لمتطلبات الامتثال والمعايير الدولية ومن يسجل عليها بأنها غير مستوفية لمثل هذه المتطلبات فسوف تحرم من التعامل بالدولار ليس كعقوبة لتلك المصارف وإنما تحفيزها لتطبيق المعايير الدولية".

ولفت العلاق إلى أن "هناك عمليات رفض عالية في المنصة الإلكترونية التي سينتهي العمل بها خلال العام الحالي مما يدلل على أن هناك مخالفات أو عدم مراعاة لشروط تطبيق الدخول أو إجراء عمليات التحويل الخارجي".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين 29 كانون الثاني 2024، مصرف "الهدى" العراقي على لائحة العقوبات، وذلك لضلوعه بـ"تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لصالح إيران ومجموعاتها الوكيلة".

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقتٍ سابق، عقوبات على شركة طيران فلاي بغداد وزعيم حركة حقوق في البرلمان العراقي حسين مؤنس، بتهمة دعم الحرس الثوري والجماعات المسلحة.