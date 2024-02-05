مجلس محافظة كركوك يؤجّل اجتماعه بسبب تعذّر اكتمال النصاب القانوني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس محافظة كركوك عن تأجيل جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، لأجلٍ غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة الأعضاء العرب والتركمان.

وقال مراسل كوردستان 24، إن مجلس محافظة كركوك عقد اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة أكبر أعضاءه سناً، وبمشاركة الأعضاء الكورد والمسيحيين البالغ عددهم 8 أعضاء، بغياب الأعضاء العرب والتركمان.

وأكّد مراسل كوردستان 24، أن المجلس رفع جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

وكان المجلس قرر تأجيل جلسته المقررة عقدها في الأول من فبراير شباط الجاري، إلى الخامس منه.

وتواصل الأطراف محادثاتها للاتفاق على تعيين محافظٍ لكركوك، إلا أنها لم تتوصل حتى الآن لحل مسألة توزيع المناصب في المحافظة.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك 16 مقعداً، 11 منها للرجال و4 لكوتا النساء، ومقعد واحد للمسيحيين.

وفي الـ 19 ديسمبر كانون الأول 2023، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فور الكورد بغالبية الأصوات في انتخابات مجلس محافظة كركوك.

وحصل ائتلاف (كركوك قوتنا وإرادتنا) على أكبر عدد من الأصوات في محافظة كركوك بـ 139.373 صوتاً. بينما حصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 46.749 صوتاً.

وفي باقي النتائج، حقق التحالف العربي في كركوك 98.174 صوتاً، أما جبهة تركمان العراق الموحد فحصد 72.281 صوتاً. في حين حصل ائتلاف القيادة على 59.430 صوتاً.

أما بالنسبة للقوائم الكوردستانية الأخرى، فحصد حراك الجيل الجديد 24.620 صوتاً، وتحالف معالم كركوك 6.655 صوتاً، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 377 صوتاً.

وأجريت عملية التصويت الخاص والعام يومي الـ 16 و18 ديسمبر كانون الأول 2023 في 15 محافظة عراقية، باستثناء محافظات إقليم كوردستان.

وبحسب إحصائيات المفوضية، فإن نسبة المشاركة في كركوك بلغت 40%، ومحافظة ديالى 40%، والأنبار 36%، والمثنى 32%.

أما محافظة النجف فبلغت نسبة المشاركة 13% فقط، وكربلاء 17% وذي قار 17%، أما في بغداد- الرصافة فبلغت نسبة المشاركة فقط10%.