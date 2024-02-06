أمن

قتلى وجرحى في هجوم مسلح على محكمة باسطنبول

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ترکیا

أربيل(كوردستان24)- قتل وأصيب عدد من الأشخاص، من بينهم ضباط، اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح استهدف محكمة في إسطنبول التركية.

وذكرت وكالة تركية نقلا عن وزير الداخلية التركي يرلي كايا أن الهجوم المسلح على قصر عدل جاجلايان التابع لمحكمة إسطنبول، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 ضباط من الشرطة، مضيفا أنه تم قتل منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة.

وتابع الوزير بالقول إنه جرى فرض طوق أمني بمحيط المحكمة لمعرفة ما إذا كان هناك مرافقين آخرين لمنفذي الهجوم، والشروع في إجراء تحقيقات أولية لمعرفة دوافع مرتكبي العملية للهجوم على محكمة إسطنبول.

وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوعين من هجوم نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي على كنيسة «سانتا ماريا» في حي سارير في إسطنبول أثناء قداس الأحد قبل الماضي أسفر عن مقتل شخص واحد ونفذه مسلحان طاجيكي وروسي ينتميان إلى التنظيم.

 

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