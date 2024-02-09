"حزب المساواة" يكشف عن أسماء بعض مُرشحيه للانتخابات البلدية في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- كشف حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (Dem Parti)، اليوم الجمعة، عن أسماء بعض مُرشحيه لخوض الانتخابات البلدية المقبلة في تركيا.

وقالت المتحدثة باسم الحزب عائشة كول دوغان، في مؤتمرٍ صحفي، إن "مرشحي الحزب اللذين سيخوضان الانتخابات البلدية في ولاية اسطنبول، هما (ميرال دانيش بيشتاش، ومراد جبني)".

وأشارت دوغان إلى أن "(كمال بلبل) سيكون مرشح الحزب عن ولاية أنطاليا، إضافةً إلى أن (أحمد ترك، ودفريم دمير)، سيكونا مرشحين للحزب عن ولاية ماردين".

وأوضحت أن "(عائشة سرا بوجاك، ودوغان هاتون) سيكونا مرشحين للحزب عن ولاية ديار بكر، فضلاً عن ترشيح (عبد الله زيدان، ونسليهان شدال) عن ولاية وان".

هذا وحدد المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا، موعد إجراء الانتخابات البلدية في البلاد في الـ 31 من آذار مارس 2024.

وبحسب المجلس، فإنه يحق لـ 36 حزباً سياسياً المشاركة في الانتخابات البلدية، أبرزها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رئيس البلاد أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري المعارض بقيادة أوزغور أوزيل، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب الذي يُمثّل شريحةً كبيرة من الكورد، بقيادة الرئيسين المشتركين تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغلاري.

إضافةً إلى حزب الحركة القومية بقيادة دولت باخجلي، والحزب الجيد القومي بقيادة ميرال آكشنار، وحزب السعادة بقيادة تمر كرم الله أوغلو، وحزب الرفاه من جديد بقيادة فاتح أربكان، وحزب المستقبل بقيادة داوود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، وحزب الدعوة الحرة بقيادة زكريا يازجي أوغلو.