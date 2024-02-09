وايتز: ليس بوسع العراق الوقوف على قدميه بمجرد غياب الدعم الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هدسون ريتشارد وايتز، اليوم الجمعة، أنه ليس بوسع العراق الوقوف على قدميه بمجرد غياب الدعم الأمريكي.

وقال وايتز في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "الولايات المتحدة الأمريكية دخلت إلى العراق بحجة وجود أسلحة الدمار الشامل، ونجحت في إسقاط نظام صدام حسين".

وأشار مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هدسون إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس مطلب جميع العراقيين، ولا سيّما الكورد والعرب السنة".

وشدد وايتز على أن "الشيعة يسيطرون الآن على كافة مفاصل السلطة، لكن بعض الشيعة أيضاً لم يطالبوا بوضوح بانسحاب واشنطن من البلاد، باستثناء الموالين لإيران".

وأوضح أن "العراق ليس بوسعه الوقوف على قدميه بمجرد غياب الدعم الأمريكي، لكن هذه المسألة متعلقة برغبة المكونات الرئيسية في البلاد".

وأضاف: "هل السنة يعتبرون الحكومة الاتحادية الحالية ممثلةً لهم، أم أنهم يرغبون بإعلان إقليمهم الخاص؟"، مشيراً إلى أنه "في مقابل ذلك، فإن لدى إقليم كوردستان سياسةً واضحة بخصوص ما يريده الإقليم".

وقال إنه "بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، ستزداد هيمنةُ كل من إيران والسعودية في البلاد"، مشدداً على أن "المؤشرات المتعلقة بمستقبل البلاد ليست جيدة".

ورأى وايتز أنه "من الصعوبة الآن أن يحصل السنة على إقليمهم الخاص على غرار إقليم كوردستان، لأنهم لا يتمتعون بالاستقرار الأمني والمالي، كما أنه ليس لديهم القوة الكافية مثل إقليم كوردستان".

وختم حديثه قائلاً: "لذا فإن سياسة بايدن قد تغيّرت، ولم يعد هناك حديثٌ عن تقسيم العراق إلى عدة أقاليم، كما كان يُتداول سابقاً في الكونغرس الأمريكي".