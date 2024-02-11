بمشاركة لاعبين أوروبيين.. سياحة جومان تطلق بطولة للتزلج

أربيل (كوردستان 24)- نظّمت مديرية سياحة جومان، مهرجاناً وبطولةً للتزلج على الثلج في هضاب بالكايتي، بمشاركة 10 متزلجين أوروبيين و30 من إقليم كوردستان وغربي كوردستان، بهدف جذب السياح المحليين والعراقيين والأجانب.

على ارتفاع نحو 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، يتنافس المتزلجون من خلال قطع مسافة 1 كيلو متر ضمن مسابقةٍ رياضية.

بعض اللاعبين يتمتع بخبرةٍ جيدة تمكّنهم من عبور خط النهاية بسرعةٍ كبيرة وعروض جذابة تثير إعجاب الجمهور.

أما قليلو الخبرة والمبتدئين في ممارسة رياضة التزلج، يجدون صعوبةً كبيرة للوصول إلى نهاية خط السباق، وآخرون لا تسعفهم الخبرة في خوض المنافسة.

وشارك في البطولة، 10 متزلجين من أوروبا و20 من جومان و10 من سوران، إضافة إلى 10 متزلجين من غربي كوردستان مقيمين في مخيم دارشكران.

وحصد متزلج من جومان المركز الأول، بينما حصل متزلج من الدنمارك وآخر من النرويج على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وضمن فئة الناشئين والناشئات، فازت ثلاث فتيات من مخيم دارشكران بالمراكز الثلاثة الأولى.