محمد شكري: مشاركة كوردستان في قمة الحكومات ستوفر فرصاً للاستثمار

أربيل(كوردستان24)- وصف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، د. محمد شكري، أن مشاركة رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، ووفد حكومة إقليم كوردستان في القمة العالمية للحكومات بـ "المهمة جدا"، وأضاف: "الفريق الذي جاء مع رئيس الوزراء يشارك في العديد من القضايا واللجان".

وقال شكري، اليوم الاثنين الموافق 12 شباط 2024، لـ كوردستان 24 عن مشاركة رئيس الوزراء مسرور بارزاني والوفد الحكومي في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "القمة مهمة جدا، من المهم بالنسبة لنا كإقليم كوردستان أن نقدم أنفسنا للعالم وأن نوفر فرصاً استثمارية مع المستثمرين الأجانب".

وأضاف، "لدينا جدول أعمال لمدة ثلاثة أيام، ويشارك الوفد الذي يرافق رئيس الوزراء مسرور بارزاني في العديد من المواضيع والندوات، ونحن كهيئة استثمار، نشارك في حلقات النقاش الاستثمارية ونحاول تقديم فرص استثمارية للمستثمرين الأجانب، معظم الموضوعات في القمة اقتصادية وهناك عدد قليل من الموضوعات السياسية".

وتابع، "خلال الأيام القليلة المقبلة وخلال القمة، سيعقد رئيس الوزراء مسرور بارزاني العديد من الاجتماعات المهمة مع رؤساء وقادة الدول".

وشدد على أن "حكومة إقليم كوردستان اتخذت خطوة جيدة جدا لتنويع مصادر الدخل ومواجهة تغير المناخ والإصلاح ورقمنة الخدمات".

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمةً مهمة في مراسم افتتاح القمة يتناول فيها أهم القضايا المستجدة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

