Coverage سیاسة

بيكرد طالباني: ستتم مناقشة العديد من القضايا المهمة والحساسة في القمة العالمية للحكومات

author_image مظفر مزوري
کوردستان القمة العالمية للحكومات وزيرة الزراعة في حكومة كوردستان حكومة كوردستان رئيس حكومة كوردستان دولة الامارات العربية المتحدة

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان، ان إقليم كوردستان من بين أهم المشاركين في القمة العالمية للحكومات اليوم لمناقشة العديد من القضايا المهمة والحساسة.

وقالت بيكرد طالباني وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان اليوم الاثنين 12 شباط 2024 لكوردستان24 "تعد المشاركة في القمة العالمية مهمة جداً بالنسبة للحكومات المشاركة من العديد من الدول، وسيحضرها رؤساء دول ورؤساء حكومات ومنظمات دولية وفرق فنية من تلك الدول، وتعد مشاركة إقليم كوردستان في هذا الحدث العالمي مهمة جداً وسيكون لرئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني كلمة فيها اليوم".

وأضافت بيكرد طالباني "يتم مناقشة العديد من القضايا المهمة والحساسة هنا، على صعيد الاقتصاد والسياسة والاتصالات والتقدم التكنولوجي وكافة القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، ونحن هنا اليوم كوفد رسمي رفقة رئيس الحكومة ونشارك في الجلسات التي يتم تقديمها في مختلف قاعات هذه القمة".

وأوضحت طالباني "لدى وصولنا الى هنا، لمسنا الاهتمام بإقليم كوردستان وحكومة كوردستان من قبل دولة الامارات العربية المتحدة التي هي من تستضيف هذه القمة العالمية".

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمةً مهمة في مراسم افتتاح القمة يتناول فيها أهم القضايا المستجدة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف