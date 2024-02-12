بيكرد طالباني: ستتم مناقشة العديد من القضايا المهمة والحساسة في القمة العالمية للحكومات

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان، ان إقليم كوردستان من بين أهم المشاركين في القمة العالمية للحكومات اليوم لمناقشة العديد من القضايا المهمة والحساسة.

وقالت بيكرد طالباني وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان اليوم الاثنين 12 شباط 2024 لكوردستان24 "تعد المشاركة في القمة العالمية مهمة جداً بالنسبة للحكومات المشاركة من العديد من الدول، وسيحضرها رؤساء دول ورؤساء حكومات ومنظمات دولية وفرق فنية من تلك الدول، وتعد مشاركة إقليم كوردستان في هذا الحدث العالمي مهمة جداً وسيكون لرئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني كلمة فيها اليوم".

وأضافت بيكرد طالباني "يتم مناقشة العديد من القضايا المهمة والحساسة هنا، على صعيد الاقتصاد والسياسة والاتصالات والتقدم التكنولوجي وكافة القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، ونحن هنا اليوم كوفد رسمي رفقة رئيس الحكومة ونشارك في الجلسات التي يتم تقديمها في مختلف قاعات هذه القمة".

وأوضحت طالباني "لدى وصولنا الى هنا، لمسنا الاهتمام بإقليم كوردستان وحكومة كوردستان من قبل دولة الامارات العربية المتحدة التي هي من تستضيف هذه القمة العالمية".

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمةً مهمة في مراسم افتتاح القمة يتناول فيها أهم القضايا المستجدة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.